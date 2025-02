Viele Menschen nutzen den Valentinstag, um Zeit mit dem Partner zu verbringen. Was halten die Jessener vom Tag der Liebenden? Wir haben uns bei einer Straßenumfrage in Jessen umgehört.

Jessen/MZ. - Auf manchem Frühstückstisch wartete heute wohl schon ein Strauß frischer Blumen, dazu womöglich ein Gruß des Liebsten an die Partnerin. Schließlich ist Valentinstag. Doch nicht alle Verliebten feiern ihre Liebe am 14. Februar. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, aber auch eine Straßenumfrage in Jessen. Laut YouGov sei der Tag vielen Menschen nicht besonders wichtig. Für 41 Prozent habe er überhaupt keine Bedeutung, für weitere 40 Prozent sehr oder eher wenig. Nur für 15 Prozent der befragten Menschen hat der Tag viel Bedeutung. Und wie denken Menschen aus Jessen über den Tag der Liebenden?

Straßenumfrage in Jessen zum Thema Valentinstag 2025

Einige Leute winken bei dem Stichwort Valentinstag direkt ab. „Im Sozialismus gab es das noch nicht“, antwortet etwa eine vorbeieilende Frau in der Langen Straße. Andere begründen ihr Desinteresse für Valentinstag mit anderen Sorgen, Krankheit oder dem Verlust ihres Partners. Ganz andere – womöglich die besagten 15 Prozent – berichten von ihrer Vorfreude und alljährlichen Ritualen zum Valentinstag. Und sie alle haben etwas gemeinsam – die Liebe scheint tatsächlich durch den Magen zu gehen.

Was machen Menschen aus Jessen an Valentinstag?

Unter ihnen ist die Jessenerin Heike Paul. Die 58-Jährige sagt im Gespräch mit der MZ, dass sie hofft, den Abend bei leckerem Essen mit ihrem Liebsten zu feiern. Denn: „Ich bin frisch verliebt“, sagt sie. Ob es auch ein Geschenk gibt? „Da lasse ich mich überraschen.“ Große Gesten seien für sie aber nicht nötig. Als kleine Aufmerksamkeit genüge bereits eine Tafel Schokolade. „Darüber freue ich mich wie eine Schneekönigin“, sagt sie und grinst. Im Übrigen ist das jenes Grinsen, in das sich ihr Angebeteter auch verliebt habe, erklärt Paul. Für die 58-Jährige also ein Tag mit viel Bedeutung: „Wenn es den Valentinstag noch nicht geben würde, müsste man ihn einführen.“

Heike Paul aus Jessen. (Foto: Manuela Müller)

Auch der Jessener Jürgen Peetz plant, den Tag mit seiner Frau zu feiern. Schon morgens hält er eine Süßigkeit für seine Liebste bereit, meist handle es sich dabei um eine kleine Spezialität, erklärt er. Und was steht abends auf dem Programm? „Schön essen gehen.“ So feiern der 71-Jährige und seine Frau ihre Liebe bereits seit vielen Jahren. Früher aufgrund ihrer Arbeit häufig in Berlin, in diesem Jahr aber womöglich in einem Jessener Restaurant. Doch was bedeutet Liebe für Peetz? „Vertrauen und gegenseitiges Verständnis.“

Jürgen Peetz aus Jessen. (Foto: Manuela Müller)

Wie wird der Valentinstag in Jessen und Umbegung gefeiert?

Auch Annett Schneider aus Prettin freut sich am Valentinstag auf die Kulinarik: „Mein Mann wird mich sicherlich zum Essen einladen“, sagt die 59-Jährige. Ins Prettiner Gemeinschaftshaus soll es gehen, dann könne sich das Ehepaar auch ein Glas Wein genehmigen und im Anschluss zu Fuß nach Hause gehen, sagt Schneider. Aus Vorjahren weiß sie, dass es dort ein feierliches Menü gibt. Für sie darf es am Valentinstag „gemütlich und ein bisschen romantisch“ zugehen. Seit mehr als drei Jahrzehnten sind Schneider und ihr Mann ein Paar. Und nicht nur das. Auch beruflich geht das Ehepaar Hand in Hand, indem es eine gemeinsame Firma führt. „Wir sehen uns früh, Mittag und Abend“, sagt sie. Und meistens haben sie eine schöne Zeit. Sie seien ein gutes Team.

Annett Schneider aus Prettin. (Foto: Manuela Müller)

Die Jessenerin Katrin Stecklina plant für ihren Partner ein Überraschungsessen, sagt sie. Was dabei genau auf den Teller kommt, stehe noch nicht fest. Er sei „nicht der größte Romantiker“, erzählt sie und lacht. Die Initiative liege daher eher bei der 50-Jährigen. Ein Sträußchen oder Pralinen werde für sie dennoch drin sein, schätzt Stecklina. Grundsätzlich vertritt sie jedoch die Meinung: „Man sollte sich jeden Tag zeigen, dass man sich liebt.“ Dennoch könne man den Tag zum Anlass nehmen, um sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen.