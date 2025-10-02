weather wolkig
  4. Wanderweg im Bodetal (Harz): Eselstieg in Thale ist nach Sanierung wieder begehbar

Nach zwei Jahren Bauzeit ist der Eselstieg bei Thale im Bodetal vollständig saniert – inklusive neuer Treppen und Hangsicherungen. Wanderer können sich auf ein sicheres Naturerlebnis mit spektakulären Ausblicken auf den Harz freuen.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 02.10.2025, 10:22
Wanderer kommen auf dem wiederhergestellten Eselstieg zwischen Bodetal und Roßtrappe wieder gut voran. Unter anderem wurde eine Hangsicherung vorgenommen.
Thale/MZ. - Auf dem Eselstieg zwischen Roßtrappe und Bodetal in Thale (Harz) lässt sich wieder gut wandern: Der Harzverband hat den beliebten Wanderweg in den letzten Wochen instandgesetzt.