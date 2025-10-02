Nach zwei Jahren Bauzeit ist der Eselstieg bei Thale im Bodetal vollständig saniert – inklusive neuer Treppen und Hangsicherungen. Wanderer können sich auf ein sicheres Naturerlebnis mit spektakulären Ausblicken auf den Harz freuen.

Vom Bodetal zur Roßtrappe: Eselstieg in Thale ist nach Sanierung wieder begehbar

Wanderer kommen auf dem wiederhergestellten Eselstieg zwischen Bodetal und Roßtrappe wieder gut voran. Unter anderem wurde eine Hangsicherung vorgenommen.

Thale/MZ. - Auf dem Eselstieg zwischen Roßtrappe und Bodetal in Thale (Harz) lässt sich wieder gut wandern: Der Harzverband hat den beliebten Wanderweg in den letzten Wochen instandgesetzt.