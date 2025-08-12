Bei der Walzengießerei und Hartgusswerk Quedlinburg GmbH wird nach schwierigen Zeiten wieder optimistisch in die Zukunft geblickt. Wo es viele Aufträge gibt, und welchen neuen Markt sich das Unternehmen erschlossen hat.

Walzengießerei Quedlinburg: Wie ein Harzer Unternehmen die Krise überwindet und neu durchstartet

Für Ziegeleien gefertigte Walzenmäntel liegen in der Dreherei der Walzengießerei und Hartgusswerk Quedlinburg GmbH bereit.

Quedlinburg/MZ. - Von einer Trendwende hatte Geschäftsführer Johannes Feibig noch nicht sprechen wollen, als zum 1. August vergangenen Jahres die Kurzarbeit bei der Walzengießerei und Hartgusswerk Quedlinburg GmbH beendet werden konnte – auch wenn die Auftragsbücher da wieder gut gefüllt waren. Lag doch hinter dem 1865 gegründeten Traditionsunternehmen eine schwierige, auch mit Personalabbau verbundene Zeit. Aber das ist vorbei, „es geht deutlich nach oben“, sagt der Geschäftsführer.