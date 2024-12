Wirtschaft im Harz Weitere Investitionen: Walze Quedlinburg wird immer grüner

In den vergangenen beiden Jahren ist in der Walzengießerei und Hartgusswerk Quedlinburg GmbH eine umfangreiche, auch geförderte Investition umgesetzt worden, die der Geschäftsführer einen „Quantensprung“ nennt. Wie das Unternehmen zudem noch an seiner Klimaneutralität arbeitet.