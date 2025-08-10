Kultur in Thale Besucherschwund in Waldbühne Altenbrak: Baustellen bremsen Harzer Theater aus
Theater unter freiem Himmel – und unter Druck: Die Waldbühne Altenbrak (Harz) leidet unter Dauerbaustellen. Besucher bleiben aus, Gastronomen kämpfen, Anwohner sind frustriert. Wie lange hält die Bühne das durch?
Aktualisiert: 11.08.2025, 09:58
Altenbrak/Thale/MZ. - Dass es während der mehrjährigen Bauarbeiten am Harzer Bergtheater zu einer Renaissance seiner „kleinen Schwester“, der Waldbühne Altenbrak, kommen wird, war Ronny Große von Anfang an klar: Theaterstücke, Musicals, Freilichtkino und Konzerte unter anderem von Karat – alles fand in den zurückliegenden Jahren in dem Thalenser Ortsteil statt. Klar war Große aber auch immer: Sobald das Bergtheater wieder öffnet, geht es für die Waldbühne zurück zur Ausgangslage.