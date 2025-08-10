Theater unter freiem Himmel – und unter Druck: Die Waldbühne Altenbrak (Harz) leidet unter Dauerbaustellen. Besucher bleiben aus, Gastronomen kämpfen, Anwohner sind frustriert. Wie lange hält die Bühne das durch?

Auch früher waren manche Aufführungen auf der Waldbühne Altenbrak eher spärlich besucht.

Altenbrak/Thale/MZ. - Dass es während der mehrjährigen Bauarbeiten am Harzer Bergtheater zu einer Renaissance seiner „kleinen Schwester“, der Waldbühne Altenbrak, kommen wird, war Ronny Große von Anfang an klar: Theaterstücke, Musicals, Freilichtkino und Konzerte unter anderem von Karat – alles fand in den zurückliegenden Jahren in dem Thalenser Ortsteil statt. Klar war Große aber auch immer: Sobald das Bergtheater wieder öffnet, geht es für die Waldbühne zurück zur Ausgangslage.