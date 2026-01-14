Aus dem Harz an eine große Universität in den USA: Die Thalenser Ruderin Stella Kreft hat ein Stipendium in Tennessee erhalten und trainiert nun auf dem Tennessee-River. Wie die 20‑Jährige den Sprung aus der Heimat nach Amerika schaffte und warum sie dem Harz dennoch verbunden bleibt.

Von Thale nach Tennessee: Wie Ruderin Stella Kreft den Sprung an eine US-Uni schaffte

„Wir haben den Tennessee-River direkt vor Ort“: Auf ihm trainieren die Ruderinnen. Hier rudern sie am Football-Stadium der Uni vorbei.

Tennessee/Thale/MZ. - Überall sieht man junge Frauen und Männer in orangefarbenen Shirts und Pullis, oft mit einem weißen „T“ darauf: Es sind die Farben der Universität von Tennessee in der US-amerikanischen Stadt Knoxville. Zu den mehr als 30.000 Studenten gehört seit einem halben Jahr Stella Kreft aus Thale. Die Uni wollte die 20-jährige Harzerin unbedingt aufnehmen, bot ihr ein Stipendium an.