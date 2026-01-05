Investitionen in Geschichte und Zukunft: Die Stadt Quedlinburg setzt auf Fördermittel, um Mauern, Fassaden und Straßen zu sanieren. Welche Projekte jetzt starten und wie die Pläne für die kommenden Jahre aussehen.

Von Straßenbau über Wassertreppe bis Turnhalle: Das plant Quedlinburg bis 2029

Der Ausbau der Bahnhofstraße in Quedlinburg gehört zu den Projekten, die mit Hilfe der Städtebauförderung umgesetzt werden sollen.

Quedlinburg/MZ. - Die Stadt Quedlinburg plant 2026 und in den Folgejahren weitere umfangreiche Arbeiten mit Hilfe von Fördergeld aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“. Diese reichen vom Straßenbau bis zu Sanierungsarbeiten an Gebäuden wie Stadtbefestigungsanlagen.