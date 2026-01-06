Ein Mann hat sich über Weihnachten und Silvester in Dessau in einem Hotel einquartiert - und sich dort offensichtlich etwas zu wohl gefühlt.

Skurrile Anzeige in Dessau - Hotelgast hält Kanarienvogel und bringt eigenes Bild an Zimmerwand an

Dessau/MZ. - Hier hat sich ein Gast offensichtlich zu wohl gefühlt: Ein Hotel in Dessau hat am Dienstag, 5. Januar, eine besondere Art der Sachbeschädigung angezeigt.

Ein 71-jähriger Hotelbesucher hatte vom 21. Dezember bis 5. Januar und damit über Weihnachten und Silvester in dem Haus Quartier bezogen – und sich dann auch häuslich eingerichtet. Dazu zählte, dass der Mann mit einer Silikonpistole einen Vogelkäfig und ein dekoratives Wandbild an der Zimmerwand anbrachte. Im Hotelzimmer hielt er dann einen Kanarienvogel.

Durch das Anbringen wurde die Wand im Hotelzimmer beschädigt. Gegen den 71-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 200 Euro.