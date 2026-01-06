Seit Jahren häufen sich Vorfälle an der Kirche in Annaburg. Wie steht es um die im Sommer angekündigten Gegenmaßnahmen?

Graffiti, Müll und Böller: Zeigen die Maßnahmen um die Kirche in Annaburg Besserung?

Annaburg/MZ. - Erneut hat es Mitte Dezember einen Vorfall an der Annaburger Kirche gegeben: Unbekannte beschmierten das Gebäude mit Graffiti. Für Pfarrerin Viola Hendgen ist das kein Einzelfall. Auch der anschließende Anruf bei der Polizei gehört für sie inzwischen zur Routine. Seit Jahren häufen sich im Umfeld der Kirche Fälle von Vandalismus. Müll bleibt liegen, Alkohol wird konsumiert, Menschen verrichten dort ihre Notdurft, zerschlagen Glasflaschen und Kirchenfenster, bringen Aufkleber an und beschmieren das Gebäude. In der Vergangenheit flogen sogar Silvesterböller in Richtung der Pfarrerin.