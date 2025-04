Ernährungswissenschaftlerin Lara Opfermann stellt beim „Quedlinburger Bücherfrühling“ ihr Buch „Hallo Psyche, hier ist dein Darm“ vor. Was Zuhörer erwartet.

Von Aha-Effekt bis Nervennahrungsmethode: Was Autorin in Quedlinburg vorstellt

Quedlinburg/MZ. - Sie hat Ernährungswissenschaften studiert, sich den Schwerpunkt Ernährungsmedizin gewählt, ist angehende Psychologin – und Autorin: Lara Opfermann. Im Rahmen des diesjährigen „Quedlinburger Bücherfrühlings“ wird sie am Samstag, 12. April, im Best Western Hotel Schlossmühle in Quedlinburg ihr Buch „Hallo Psyche, hier ist dein Darm“ vorstellen – und erklären, wie Darm und Gehirn miteinander kommunizieren.