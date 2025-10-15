Rettungshubschrauber im Einsatz Vollsperrung auf der L242 im Harz: 81-Jährige schwer verletzt nach Unfall bei Gernrode
Eine 81 Jahre alte Frau hat sich am Dienstagabend (14. Oktober) auf der L242 zwischen Gernrode (Harz) und dem Kreisverkehr der Landesstraße 66 mit ihrem VW Golf überschlagen. Laut Polizei erlitt die Frau dabei schwere Verletzungen.
15.10.2025, 12:37
Halberstadt. - Ein schwerer Unfall hat am Dienstagnachmittag (14. Oktober) eine längere Vollsperrung der Landesstraße 242 zwischen Gernrode und dem Kreisverkehr der Landesstraße 66 nach sich gezogen. Polizeisprecherin Elisabeth Weber skizziert auf Anfrage gegenüber der Redaktion die Ursache.