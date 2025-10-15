Die Salus gGmbH hat 70 Mitarbeiter über den Ex-Arzt und Magdeburg-Attentäter Taleb A. befragt. Der neue Sonderbericht spricht nun von einer „Vielzahl von Beschwerden“ über den Psychiater. Erstmals wird bekannt, dass A. sogar entlassen werden sollte.

Salus korrigiert Darstellung zu Attentäter Taleb A. - Sonderbericht sieht „Vielzahl von Beschwerden“

Der Maßregelvollzug in Bernburg: Hier arbeitete Taleb A. bis zu seinem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024.

Bernburg/MZ - Der frühere Arbeitgeber des Magdeburger Weihnachtsmarkt-Attentäters Taleb A. hat in einem Sonderbericht zahlreiche Auffälligkeiten in Bezug auf den Facharzt eingeräumt. „Es gab eine Vielzahl von Beschwerden“, bilanziert ein am Mittwoch veröffentlichter Sonderbericht der Salus gGmbH, für den 70 frühere Kollegen von Taleb A. befragt und mehr als eine Million interne Daten überprüft wurden.