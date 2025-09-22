Der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., fiel als Arzt mit ungewöhnlichen Selbstversuchen auf. Seine Tests mit reinem Alkohol hielt der spätere Todesfahrer von Magdeburg in eigenen Studien fest.

Weihnachtsmarkt-Attentäter von Magdeburg experimentierte mit Spritzen an sich selbst

Bei seiner Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt verletzte Taleb A. im Dezember 2024 mehr als 300 Menschen. Sechs mussten sterben.

Magdeburg/MZ - Der Weihnachtsmarkt-Attentäter von Magdeburg, Taleb A., hat als Arzt mit unüblichen Therapieformen an sich selbst experimentiert. Der gebürtige Saudi habe sich Jahre vor seiner Todesfahrt in Magdeburg selbst Spritzen mit reinem Alkohol ins Gesicht verabreicht, sagten Vertreter der Ärztekammer Sachsen-Anhalt am Montag im Untersuchungsausschuss des Landtags.