Vertreter der Bauernverbände Salzland und Nordharz übergeben an den Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer, ihren Erntekorb und sprechen dabei ihre Probleme, vor allem mit der EU, an.

Vertreter lokaler Bauernverbände sprechen mit Salzlandkreis-Landrat über ihre Probleme

Aschersleben/Bernburg/MZ - Landwirtschaftliche Themen standen bei der traditionellen Übergabe eines Erntekorbes im Bernburger Landratsamt im Mittelpunkt der Gespräche. Katharina Elwert als Vertreterin des Bauernverbandes Salzland, Diana Borchert und der Klein Schierstedter Frank Herrmann vom Bauernverband Nordharz übergaben den Korb auch in diesem Jahr an Landrat Markus Bauer (SPD). Dabei sprachen sie über Entscheidungen auf EU- und auf kommunaler Ebene, die Entwicklung des Weltmarkts sowie die Folgen von Wetterextremen für die heimische Ernte.