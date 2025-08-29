Die neue Ausstellung im Wordspeicher in Quedlinburg zeigt Arbeiten, die in einer besonderen künstlerischen Werkstatt im Harz entstanden sind. Wer hier was präsentiert.

Vielfalt im Wordspeicher: Was neue Ausstellung in Quedlinburg zeigt

Einige Mitglieder der Werkstattgruppe bei der Vorbereitung der neuen Ausstellung im Wordspeicher in Quedlinburg, die eine große Vielfalt an Arbeiten zeigt.

Quedlinburg/MZ. - Die einen arbeiten viel mit figürlichen Darstellungen, andere lieben die Natur, die Dritten Abstraktes, umgesetzt in Farbholzschnitten, Radierungen oder Linolschnitten: Die Werke, die in der dritten durch die Künstlervereinigung „7kunst“ in diesem Jahr im Wordspeicher in Quedlinburg präsentierten Ausstellung zu sehen sein werden, sind sehr vielfältig. Sie haben dennoch eines gemeinsam.