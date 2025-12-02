  1. MZ.de
  4. Historische Besonderheiten im Harz: Verborgene Schätze: Grüfte in Gernrode sollen gerettet werden

Die historischen Grüfte auf dem Friedhof in Gernrode sind lange ungenutzt gewesen. Nach Jahren des Stillstands haben sich Liebhaber gefunden, die sich der Bauwerke annehmen wollen. Jetzt erfolgten erste Arbeiten.

Von Petra Korn 02.12.2025, 10:00
Für die massiv gemauerten Gruftanlagen auf dem Friedhof in Gernrode waren lange Intetessierte gesucht worden. Archivfoto: Korn

Gernrode/MZ. - Nach langem Suchen waren sie gefunden worden: Liebhaber, die sich der drei historischen Grüfte auf dem kommunalen Friedhof in Gernrode annehmen. Jetzt standen an den drei ganz unterschiedlichen Bauwerken zwei Container bereit, haben erste Arbeiten stattgefunden.