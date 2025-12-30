Die in Gernrode ansässige Deutsche Mediengesellschaft steht als Veranstalter hinter zahlreichen Konzerten: von Heino, den Prinzen und anderen. Aber nicht nur: Ein weiteres Standbein ist das Catering. In ihrem Jubiläumsjahr konnte die Gesellschaft einen besonderen Auftrag an Land ziehen.

Veranstalter und Caterer aus Gernrode versorgt künftig Publikum und Stars in der Harzlandhalle in Ilsenburg

Die Deutsche Mediengesellschaft wird künftig das Catering in der Harzlandhalle übernehmen.

Gernrode/MZ. - „Ich war mal wer“ heißt das neue Programm der Kabarettistin Lisa Eckhart. Nur drei Tage nach der Deutschlandpremiere in Leipzig steht sie in der Harzlandhalle in Ilsenburg auf der Bühne. Und auch dieser Auftritt wird eine Premiere: allerdings für die in Gernrode ansässige Deutsche Mediengesellschaft (DMG).