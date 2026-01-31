Vier Autos, eine Nacht, viele Fragen: Unbekannte kippen in Quedlinburg im Harz Kleinwagen auf die Seite.

Rätselhafte Nachtaktion in Quedlinburg: Unbekannte kippen vier Autos um

Einer der Kleinwagen, die mitten in der Nacht in Quedlinburg auf die Seite gedreht wurden.

Quedlinburg/MZ. - Böser Streich? Die Polizei ermittelt zu einer merkwürdigen Serie von Sachbeschädigungen in Quedlinburg: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag, 31. Januar, in zwei benachbarten Wohngebieten der Welterbestadt mehrere Kleinwagen auf die Seite gekippt.