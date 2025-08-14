weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Junge Sportabteilung im Harz: Unter TSG-Flagge zum Triathlon: Wo GutsMuthser aus Quedlinburg am Start waren

Die Sportler der noch jungen Triathlon-Abteilung der TSG GutsMuths Quedlinburg beteiligen sich bereits an Wettkämpfen. Wo sie am Start gewesen sind, und welche Ergebnisse sie erreicht haben.

14.08.2025, 15:00
Beim Triathlon sind die Disziplinen Schimmen. Radfahren und Laufen nacheinander zu absolvieren. Symbolfoto: Frank Kowar

Quedlinburg/MZ/pek. - Die Triathlon-Gruppe der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg ist erst Anfang des Jahres gegründet worden. Ihre Mitglieder, die oft schon Erfahrungen aus Wettkämpfen haben, beteiligen sich nun unter TSG-Flagge an sportlichen Höhepunkten – mit beachtlichen Ergebnissen.