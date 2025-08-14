Krank und in schlechtem Zustand ins Tierheim Quedlinburg gekommen, sind Kuschel und Wuschel hier wieder aufgepäppelt worden. Für die beiden Norweger-Mixe wird ein neues Zuhause gesucht. Was Interessierte wissen müssen.

„Ungeschliffene Diamanten“: Für wen Tierheim-Team ein neues Zuhause sucht und was Interessenten wissen müssen

Quedlinburg/MZ/pek. - Unter den rund 80 Katzen, die derzeit im Tierheim Quedlinburg oder in Pflegestellen betreut werden und für die ein neues Zuhause gesucht wird, sind zwei besondere „Charakterkater“: die beiden Norweger-Mixe Kuschel und Wuschel. „Sie sind jetzt schon fast acht Monate bei uns, und es haben sich leider immer noch nicht die richtigen Menschen gemeldet“, sagt eine Katzenpflegerin.