Seit einigen Jahren gibt es im Hotel Theophano in Quedlinburg und seinem Schwesterhotel Maria Aurora eine besondere Aktion zugunsten des Tierheims. Was diese beinhaltet und welche Summe nun gespendet wurde.

Herz für Tiere: Wie Hotelgäste in Quedlinburg dem Tierheim helfen

Anja Schreiber und Florian Jordan (r.) vom Hotel Thephano übergeben eine große Geld- und eine Sachspende an Tierheimleiter Mario Gaebel. Unterstützung, die hilft, Tiere wie den Mischlingsrüden Max betreuen zu können.

Quedlinburg/MZ. - Nur sein kurzgeschorenes Fell erinnert noch daran, in welchem Zustand der kleine Mischlingshund Max in das Tierheim Quedlinburg gekommen ist: „Er völlig verwahrlost. Sein Fell war völlig verknotet, er hatte Flöhe, Würmer …“, berichtet Mario Gaebel, Leiter des Tierheims. Tiere wie den neunjährigen Max aufnehmen und ihm helfen zu können, bei dieser Arbeit werden Tierschutzverein und Tierheim auch Spenden unterstützt. Wie die des Hotels Theophano und seines Schwester-Hotels Maria Aurora in Quedlinburg.