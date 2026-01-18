Einzigartiges „Mühlenanger“-Projekt Letzter Baustein im inklusiven Wohnquartier in Quedlinburg: Ehemaliger Intershop wird Tagespflege
Mit dem Um- und Ausbau des ehemaligen Intershop-Gebäudes zur Tagespflege setzt die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg den letzten großen Baustein ihres inklusiven Wohnquartiers in Quedlinburg um. Was die Gäste dort erwartet.
Aktualisiert: 18.01.2026, 11:50
Quedlinburg/MZ. - Es gehört längst zum Stadtbild in Quedlinburg: das neue inklusive Wohngebiet „Mühlenanger“ der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg. Als die neuen Häuser auf dem einstigen Motel-Areal an der Wipertistraße in ökologischer Bauweise errichtet wurden, nutzte die Quedlinburger Holzbau GmbH das ehemalige Intershop-Gebäude zur Vorfertigung. Nun, nach Abschluss der Arbeiten für die neuen Häuser, wird dieses Gebäude saniert und umgebaut.