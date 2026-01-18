weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Umbau und Sanierung: Intershop in Quedlinburg wird Tagespflege

Einzigartiges „Mühlenanger“-Projekt Letzter Baustein im inklusiven Wohnquartier in Quedlinburg: Ehemaliger Intershop wird Tagespflege

Mit dem Um- und Ausbau des ehemaligen Intershop-Gebäudes zur Tagespflege setzt die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg den letzten großen Baustein ihres inklusiven Wohnquartiers in Quedlinburg um. Was die Gäste dort erwartet.

Von Petra Korn Aktualisiert: 18.01.2026, 11:50
Das ehemalige Intershop-Gebäude auf dem „Mühlenanger“-Gelände an der Wipertistraße in Quedlinburg wird um- und ausgebaut.
Das ehemalige Intershop-Gebäude auf dem „Mühlenanger“-Gelände an der Wipertistraße in Quedlinburg wird um- und ausgebaut. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Es gehört längst zum Stadtbild in Quedlinburg: das neue inklusive Wohngebiet „Mühlenanger“ der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg. Als die neuen Häuser auf dem einstigen Motel-Areal an der Wipertistraße in ökologischer Bauweise errichtet wurden, nutzte die Quedlinburger Holzbau GmbH das ehemalige Intershop-Gebäude zur Vorfertigung. Nun, nach Abschluss der Arbeiten für die neuen Häuser, wird dieses Gebäude saniert und umgebaut.