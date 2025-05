Überraschung für Handballer in Quedlinburg

Freude bei den Handballern des QSV: Andrea Hennemann übergibt gemeinsam mit Arne Garlipp (l.) den symbolischen Scheck an Abteilungsleiter Kai Schott.

Quedlinburg/MZ. - Als sich Andrea Hennemann vor Kurzem Spargel gekauft hat, ahnte sie nicht, dass sie damit zur Glücksfee für die Handballer des QSV werden würde.

Die Sportler bekommen nämlich eine Spende von 1.000 Euro. „Ich bin sehr glücklich darüber. Unsere Trainer müssten mal mit Trikots neu ausgestattet werden, und ich denke, es wird auch noch eine schöne, große Weihnachtsfeier geben“, erklärt der Handball-Abteilungsleiter Kai Schott, wofür das Geld verwendet werden soll, das Andrea Hennemann den Sportlern dank ihres Gemüseeinkaufs zukommen lässt.

Denn der Spargelhof Garlipp verlost in dieser Saison an seinen Verkaufsständen landesweit vier Taler aus echtem Silber, die in Tüten mit geschältem Spargel verborgen sind. Wer Glück hat und die richtige Tüte erwischt, darf zugleich entscheiden, welchen regionalen Verein das Familienunternehmen aus der Altmark mit einer Spende von 1.000 Euro unterstützen soll.

Rund 170 Kinder und Erwachsene spielen Handball beim QSV

Andrea Hennemann hat die Handballer in Quedlinburg gewählt, weil die, wie sie sagt, nicht so stark unterstützt würden wie die Fußballer. Sie selbst spiele nicht Handball, aber Freunde von ihr.

Beim QSV spielen derzeit rund 170 Kinder und Erwachsene Handball, sagt Kai Schott. „Die Männer spielen in der Verbandsliga - sehr gut momentan -, die Frauen sind neu formiert worden und spielen auch sehr guten Handball. Die Kinder sind gerade übergegangen in den größeren Jahrgang und haben's jetzt ein bisschen schwer, aber wir sind optimistisch.“

Quedlinburger Sportverein lädt alle Kinder aus der Stadt am 31. Mai zum Fest in der Lindenstraße ein

Daneben können schon die Kleinsten beim Vereinssport dabei sein: „Wir haben eine sehr gute Mini-Arbeit“, so Schott. „Wir fangen ab vier Jahren an. Die Kinder bekommen zwei Jahre lang eine wunderbare Grundausbildung, nicht nur im Handball, sondern allgemein in Bewegung und Sport. Dafür haben wir sehr gute Trainer.“

Für alle Kinder der Stadt soll am 31. Mai ein großes Fest auf dem Sportplatz in der Lindenstraße ausgerichtet werden, sagt Kai Schott weiter. „Ab 10 Uhr kann jeder vorbeikommen.“