Die Mitstreiter vom „Projekt Vorfreude“ möchten, dass die Tour de France 2030 – sollte sie in Mitteldeutschland starten – durch den Harz und durch Quedlinburg führt. Welche neue Nachricht es gibt, und welche Fan-Nester bei der Deutschland-Tour die besten waren.

Tour de France 2030 im Harz? Welche neue Info es für das „Projekt Vorfreude“ gibt

Hedersleben heißt die Profi-Radsportler bei der Deutschland-Tour willkommen. Die beiden Stimmungsnester in dem Ort haben die Wettbewerbsjury überzeugt.

Landkreis Harz/Salzlandkreis/MZ. - Dass der Vorharz für prächtige Stimmung sorgen kann, weiß jetzt die ganze Welt: In Frankreich und vielen anderen Ländern war die vierte Etappe der Deutschland-Tour, die auch durch die Verbandsgemeinde Vorharz führte, im Fernsehen zu sehen. So zeigten Bilder den Empfang der Radsportler bei Hedersleben durch hupende Traktoren und Lastwagen, ein Willkommensbanner über der Straße war eingehüllt im Rauch von Pyro-Fackeln. Genau das wollte die Truppe erreichen, die sich dafür einsetzt, dass die Tour de France 2030 – sollte sie in Deutschland starten – in den Harz kommt. Was das angeht, gibt es eine neue Nachricht.