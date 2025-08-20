Mit einem Brunnen schafft Quedlinburg einen Gedenkort für die friedliche Revolution 1989 und die Stärkung der Demokratie. Technisch gesehen ist das Projekt ein echtes Schwergewicht.

Tonnenschwerer Gedenkort: Das sagt der Planer über Quedlinburger „Wendebrunnen“

Im Jahr 2019 gab Wolfgang Dreysse einen Blick frei auf das Modell des Brunnens, der auf dem Carl-Ritter-Platz entsteht.

Quedlinburg/MZ. - Die Innenstadt von Quedlinburg wird um eine Attraktion reicher: Mit dem Gedenkort „Brunnen Friedliche Revolution 1989-1990 Deutsche Einheit“ am Carl-Ritter-Platz schafft die Stadt ein Symbol für ein bedeutendes Kapitel ihrer Geschichte. Der Brunnen hat es aber auch technisch gesehen in sich, wie Lars Deuter vom beauftragten Planungsbüro beim symbolischen ersten Spatenstich vor einigen Tagen verdeutlichte.