Die Tierparks in Thale und Westerhausen reagieren auf die Stallpflicht im Landkreis Harz mit umfassenden Schutzmaßnahmen für ihre Vögel. Welche Arbeit das macht, und wie lange die Verordnung bestehen könnte.

Tierparks in Thale unter Druck: Wie Papagei, Auerhahn und Co. geschützt werden

Ara und Kakadu in Westerhausen. Ihre Außenvoliere ist jetzt tabu wegen der drohenden Geflügelpest.

Thale/Westerhausen/MZ/son. - Rund 1,5 Millionen Vögel wie etwa Legehennen werden im Landkreis Harz gehalten. Damit Wildvögel die Tiere nicht mit der Geflügelpest anstecken, hat die Kreisverwaltung Stallpflicht angeordnet. Die gilt auch für Geflügel in den Thalenser Tierparks auf dem Hexentanzplatz und im Ortsteil Westerhausen.