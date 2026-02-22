Die Schlossgeister aus Harzgerode proben für ihre Aufführungen im Frühjahr. Karten gibt es – wie immer – nur noch wenige. Warum das so ist und was die Besucher in diesem Jahr erwartet.

2025, in "Blüten, Beete, Besserwisser," spielte Friedemann Weist den Vorsitzenden des Kleingartenverein; in „Stress im Champus-Express“ mimt er einen Räuber und will das Bordbistro überfallen.

Harzgerode/MZ. - Bei den Schlossgeistern, dem Harzgeröder Theaterverein, haben die Proben für die Frühjahrsaufführungen Fahrt aufgenommen. Und das im doppelten Wortsinn. Denn das diesjährige Stück, das vor Ostern mehrmals im BMK in Harzgerode und nach Ostern in der Bergschänke in Straßberg aufgeführt wird, spielt in einem Zug, genauer: in einem Bordbistro.