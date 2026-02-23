Am Samstag hat die diesjährige Anhaltmeisterschaft des Gastro-Nachwuchses stattgefunden. Was bei dem Drei-Gänge-Menü alles beachtet werden musste.

Süße und saure Weltreise - Nachwuchsköche aus Anhalt stellen in Dessau ihr Können unter Beweis

Nadine Reiche ist als Köchin beim Wettbewerb Anhaltmeisterschaft des Gastro-Nachwuchs angetreten.

Dessau/MZ. - Vier Tische mit jeweils acht Plätzen sind in dem Raum im Berufsschulzentrum Hugo-Junkers aufgestellt. Sie sind mit Blumenbouquets, Kerzen und besonders gefalteten Servietten feierlich gedeckt. Auf zwei der Tische stehen kleine Modellflugzeuge. Ganz entsprechend des Mottos „100 Jahre Lufthansa – Süß und sauer auf kulinarischer Weltreise“, unter dem am Samstag die Anhaltmeisterschaft des Gastro-Nachwuchses stattfand.