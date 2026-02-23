Gemeinschaftsaktion in Sangerhausen Frühjahrsputz 2026: Kann Sangerhausen das starke Vorjahresergebnis übertreffen?

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, als rund 150 Helferinnen und Helfer aus Vereinen, Initiativen und der Bürgerschaft gemeinsam für ein sauberes Stadtbild sorgten, steht am 11. April die nächste große Aufräumaktion an. Auch dieses Mal setzen Organisatoren und Unterstützer auf eine starke Beteiligung.