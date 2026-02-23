Die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö zieht ein positives Fazit der zu Ende gegangenen Session. Bereits im März und April laufen die Vorbereitungen für die neue an.

Mottowagen an Mottowagen und von Zuschauern dicht gesäumte Straßenränder: Das war der Rosenmontagsumzug 2026 in Köthen.

Köthen/MZ. - Die Karnevalssession 2025/26 ist Geschichte. Die Verantwortlichen in den Vereinen atmen erst einmal tief durch. Zum einen, weil es endlich geschafft ist, zum anderen natürlich auch, dass nichts Unvorhergesehenes passiert ist, denn gerade die Anstrengungen, die im Vorfeld wegen der Sicherheit von Teilnehmern und Zuschauern vor allem der Umzüge unternommen werden müssen, nehmen von Jahr zu Jahr zu.