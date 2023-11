Landtaxen in Sachsen-Anhalt Taxi-Branche in der Krise: Kutscher im Harz sind unverzichtbar – doch sie bangen um die Zukunft

Sie fahren Patienten in die Praxis, Schüler in die Schule, Senioren zum Supermarkt: In Schielo sind die Fahrer von Taxi Römer für viele Menschen unverzichtbar. Doch die Chauffeure sind am Limit, es fehlt Personal. Das sorgt mitunter auch für Herzschmerz.