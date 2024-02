Raubüberfall im Harz Tankstellenräuber von Ballenstedt: Überfall war „Schnapsidee“

Zwei 20 und 32 Jahre alte Männer aus Thale müssen sich wegen des Überfalls auf eine Tankstelle in Ballenstedt vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Was sie zum Prozessauftakt sagen und was dem 20-Jährigen noch vorgeworfen wird.