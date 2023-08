Die Polizei im Harz fahndet nach einem Räuberduo, das eine Tankstelle überfallen hat. Was über den Vorfall in Ballenstedt bekannt ist und wie die Bevölkerung bei der Suche helfen kann.

Duo überfällt Tankstelle in Ballenstedt - Mitarbeiterin unter Schock

Ballenstedt/MZ - Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die eine Tankstelle in Ballenstedt überfallen haben. Das Duo soll bereits am Freitag, 28. Juli, zugeschlagen und eine geringe Menge Bargeld erbeutet haben, teilte eine Sprecherin des Harzreviers am Donnerstag (3. August) mit.

Kurz vor Mitternacht schlugen die beiden Täter die Eingangstür der Station ein. Einer forderte eine 61-jährige Mitarbeiterin auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu übergeben. Dem verlieh er Nachdruck, in dem er einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in Richtung des Kopfes der Frau hielt. Sie nahm die Tageseinnahmen aus der Kasse und übergab sie dem Unbekannten.

Das Räuberduo konnte unerkannt vom Tatort flüchten, sofort eingesetzte Polizisten und die Suche mit einem Hubschrauber führten die Beamten nicht zu den Unbekannten. Die 61-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin erlitt einen Schock.

Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit, um auf die Spur der Täter zu gelangen. Einer der beiden Männer wird als etwa 1,85 Meter und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen sowie schwarze Hose und Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Überfall und den Tätern. Sie können sich unter Telefon 03941/67 42 93 an das Harzrevier in Halberstadt wenden.