Sie ist eine wunderschöne Tradition: Die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH lädt die Kinder aus Kitas und Schulen der Stadt und den Ortsteilen ein, den Nikolaus zu treffen, und bereitet, gemeinsam mit Partnern, süße Überraschungen für die Mädchen und Jungen vor.

Süße Nikolausaktion in Quedlinburg: Wie QTM und ihre Helfer 370 Kinder begeistern

Die Mädchen und Jungen aus der Eichhörnchen-Gruppe der Kita „Sonnenkäfer“ gehören zu den ersten, die den Nikolaus treffen.

Dicht bei der kleinen Rentier-Familie auf dem Wintermarkt in Quedlinburg wartet der Nikolaus auf die kleinen Besucher. Nicht am Nikolaustag - da sind Kitas und Schulen geschlossen -, sondern am Montag, 8. Dezember, wo die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (QTM) einmal mehr ihre zauberhafte Nikolaus-Aktion für die Kinder startet.