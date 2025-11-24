weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Falkenstein/Harz setzt auf Imagefilm: „Starke Gemeinschaft“ - Stadt Falkenstein/Harz wirbt um neue Einwohner

Falkenstein/Harz setzt auf Imagefilm „Starke Gemeinschaft“ - Stadt Falkenstein/Harz wirbt um neue Einwohner

Erstmals präsentiert sich die Stadt Falkenstein/Harz mit einem Imagefilm und wirbt mit Vorteilen wie Kitas und Schulen um junge Familien, die sich in den sieben Ortsteilen ansiedeln.

Von Rita Kunze 24.11.2025, 07:00
Die Burg Falkenstein ist Namensgeber der Kommune im Selketal. Die Stadt wirbt jetzt mit einem Imagefilm für sich.
Die Burg Falkenstein ist Namensgeber der Kommune im Selketal. Die Stadt wirbt jetzt mit einem Imagefilm für sich. Foto: Gehrmann

Falkenstein/MZ. - „Sieben Ortsteile, eine starke Gemeinschaft, mitten im Natur- und Kulturerbe Harz“ - so präsentiert sich die Stadt Falkenstein/Harz in ihrer neuen Imagebroschüre und einem Imagefilm. Mit rund 5.000 Einwohnern gehört sie zu den kleinsten Kommunen im Landkreis Harz und wirbt um Zuzügler.