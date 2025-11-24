Erstmals präsentiert sich die Stadt Falkenstein/Harz mit einem Imagefilm und wirbt mit Vorteilen wie Kitas und Schulen um junge Familien, die sich in den sieben Ortsteilen ansiedeln.

Die Burg Falkenstein ist Namensgeber der Kommune im Selketal. Die Stadt wirbt jetzt mit einem Imagefilm für sich.

Falkenstein/MZ. - „Sieben Ortsteile, eine starke Gemeinschaft, mitten im Natur- und Kulturerbe Harz“ - so präsentiert sich die Stadt Falkenstein/Harz in ihrer neuen Imagebroschüre und einem Imagefilm. Mit rund 5.000 Einwohnern gehört sie zu den kleinsten Kommunen im Landkreis Harz und wirbt um Zuzügler.