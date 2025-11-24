Falkenstein/Harz setzt auf Imagefilm „Starke Gemeinschaft“ - Stadt Falkenstein/Harz wirbt um neue Einwohner
Erstmals präsentiert sich die Stadt Falkenstein/Harz mit einem Imagefilm und wirbt mit Vorteilen wie Kitas und Schulen um junge Familien, die sich in den sieben Ortsteilen ansiedeln.
24.11.2025, 07:00
Falkenstein/MZ. - „Sieben Ortsteile, eine starke Gemeinschaft, mitten im Natur- und Kulturerbe Harz“ - so präsentiert sich die Stadt Falkenstein/Harz in ihrer neuen Imagebroschüre und einem Imagefilm. Mit rund 5.000 Einwohnern gehört sie zu den kleinsten Kommunen im Landkreis Harz und wirbt um Zuzügler.