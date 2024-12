Gute Nachricht für die Stadt Harzgerode zum Jahresende: Der Ortsteil Alexisbad ist jetzt Städtebaufördergebiet. Was das für die Zukunft des Urlaubsortes bedeuten könnte. Und welche Projekte angegangen werden sollen.

Alexisbad/MZ. - In Alexisbad soll es in den kommenden Jahren baulich vorangehen. Nachdem die Stadt Harzgerode Ende vergangenen Jahres beantragt hatte, dass der Ortsteil ins Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“ aufgenommen wird, und es im Sommer bereits erste Vorzeichen gab, dass es tatsächlich so kommen könnte, hat es die Verwaltung jetzt auch Schwarz auf Weiß: Alexisbad ist Städtebaufördergebiet.