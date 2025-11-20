Eine Sommerlinde aus den 1920er Jahren im Brühl in Quedlinburg zeigt Schäden. Mit einer besonderen Untersuchung soll geklärt werden, wie sie und damit auch das Allee-Bild erhalten werden kann.

Sommerlinde in Gefahr: Wie Hightech helfen soll, alten Alleebaum zu erhalten

David Sassmann vom Sachverständigenbüro Amtage führt an der Linde im Brühl in Quedlinburg eine Schalltomografie durch.

Quedlinburg/MZ. - Um 1920 sind sie gepflanzt worden: die Linden, die im Brühl in Quedlinburg entlang der Brühlstraße eine den breiten Fußweg säumende Allee bilden. Doch wie bei vier Eichen im Bahnhofspark, gibt es auch hier bei einem der mächtigen Bäume ein Problem.