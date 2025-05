Harzgerode/MZ. - Dieser Freitag und Samstag stehen in der Stadt Harzgerode wieder ganz im Zeichen des Feuerwehrsports.

Am 30. Mai wird zunächst der zweite Lauf um den Harzcup 2025 der Jugendfeuerwehren im Löschangriff „nass“ ausgetragen. Ausgerichtet wird er vom Kreisfeuerwehrverband Altkreis Quedlinburg. Der erste Wettbewerb fand Anfang des Monats in Meisdorf statt, den dritten und letzten gibt es Ende August in Badeborn. Tags darauf, am 31. Mai, messen sich die Erwachsenen in derselben Disziplin. Der Sportplatz in Harzgerode ist dann Austragungsort für einen weiteren Lauf um den Sachsen-Anhalt-Pokal der Feuerwehren. Es ist der dritte – nach denen im Wittenberger Ortsteil Schmilkendorf und in Straguth (Landkreis Anhalt-Bitterfeld).

Und der erste in Harzgerode. Bisher wurden die Wettbewerbe in Königerode ausgetragen. Der Wechsel sei vor allem aus logistischen Gründen erfolgt, „genug Kapazitäten haben wir da ja auch“, sagt Tom Engelmann, der Jugendfeuerwehrwart ist und dem Feuerwehrsportteam angehört. Auch neu: Für die Läufe sind zwei Tage anberaumt. Um das ganze etwas zu entzerren. 14 Teams haben sich ihm zufolge für den Freitag angemeldet, 22 für den Samstag, darunter vier Frauenmannschaften.

„Den Sieg streben wir immer an“, sagt Engelmann. Momentan führen die Harzgerode das Ranking mit zwei weiteren Teams an. Beim Kuppeln, Rennen und Treffen entscheiden am Ende aber Nuancen. „Da geht es oft um Zehntel, manchmal nur um Hundertstel. Das macht dann ganz schnell drei, vier Plätze aus“, erklärt er.

Am Freitag, 30. Mai, beginnen die Läufe um 13 Uhr; am Samstag, 31. Mai, geht es um 11 Uhr los. Besucher sind gern gesehen. Die Teilnehmer freuen sich über ihr Anfeuern. Für Verpflegung, Unterhaltung und Kinderbespaßung ist gesorgt.