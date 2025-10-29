Unter Anleitung der Feuerspielerin Silvana Lehmann haben Jugendliche aus der Gemeinschaftsschule Harzgerode eine Feuershow einstudiert. Sie wird am Donnerstag aufgeführt.

Am Donnerstag wollen die jungen Workshopteilnehmer, die von Silvana Lehmann angeleitet wurden, mit einer Feuershow begeistern.

Harzgerode/MZ - - Eine nicht alltägliche Showeinlage können die Harzgeröder am Donnerstag, 30. Oktober, ab 18 Uhr auf den Terrassen am Schlossberg erleben. „Wir haben eine kleine Feuershow, ein Halloween-Special, erarbeitet, mit tollen Tanzchoreografien und Effekten“, kündigt die Mägdesprunger Feuerspielerin Silvana Lehmann an. Und zum „Wir“ gehören noch die Schüler der Gemeinschaftsschule Harzgerode, die in den zurückliegenden zwei Monaten unter ihrer Anleitung mit den Feuerkünsten vertraut gemacht wurden.