Dramatischer Rettungseinsatz im Harz Schock für die Eltern: Kleiner Junge erleidet Herzstillstand
Das Leben einer jungen Familie gerät aus den Fugen, als ihr 18 Monate alter Sohn einen Herzstillstand erleidet. Auf einem Supermarktparkplatz in Quedlinburg kommt es zum dramatischen Rettungseinsatz von Maltesern, ASB und Notarzt.
Quedlinburg/MZ. - „Zu sehen, dass es Emil gut geht, gibt uns Kraft. Es hilft auch uns, solche Einsätze zu verarbeiten“, sagt Rettungssanitäterin Jennifer Blume beim Wiedersehen nach einem dramatischen Notfalleinsatz in Quedlinburg.