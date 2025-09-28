Bei der Suche nach einem neuen Betreiber für den Schlosskrug auf dem Quedlinburger Stiftsberg gibt es Bewegung: Neue Interessenten haben sich gemeldet. Wer das Traditionshaus künftig pachten soll, das soll mit Blick auf eine die Wiedereröffnung bald entschieden werden.

Blick auf das Schlosskrug-Ensemble auf dem Stiftsberg Quedlinburg. Die Gebäudehülle des Jägerhauses (rechts vorn) ist komplett saniert, unter der Zugangsterasse (links) ist ein neues Sanitärgebäude entstanden.

Quedlinburg/MZ. - Während die historische Gaststätte Schlosskrug auf dem Stiftsberg in Quedlinburg gerade saniert wird, läuft die Suche nach einem neuen Betreiber für das Ende 2022 für die Arbeiten geschlossene Restaurant weiter. Zuletzt hatten sich Interessenten aus verschiedenen Gründen von allgemeiner wirtschaftlicher Lage bis schwieriger Personalgewinnung wieder zurückgezogen. Nun gibt es neue Bewegung.