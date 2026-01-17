Friedrichsbrunn startet 2026 mit großen Plänen: Die Renovierung des Kurparks wird fortgesetzt und das Schulgebäude bekommt neues Leben. Ortsbürgermeisterin Frauke Kopatschek verrät im Interview, welche Projekte und Herausforderungen anstehen. Von Kultur über Ehrenamt bis Natur – der Ortsteil von Thale im Harz bleibt auch in Zukunft ein attraktives Ziel.

Sanierungsbedarf und große Ziele: Das plant Friedrichsbrunn für die Zukunft

„Der Kurpark ist unsere Perle“: Die Renovierung der Friedrichsbrunner Freizeitanlage soll 2026 fortgeführt werden.

Friedrichsbrunn/MZ/son. - Den Kurpark weiter zu renovieren und das Gebäude der früheren Schule mit Leben zu füllen – das sind zwei Vorhaben, die in Friedrichsbrunn umgesetzt werden sollen. Darüber, aber auch über kaputte Wege und das Ehrenamt spricht Ortsbürgermeisterin Frauke Kopatschek im Interview mit Kjell Sonnemann.