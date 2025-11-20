Die Sanierung der Bundesstraße 81 in Wendefurth sorgt weiterhin für Einschränkungen im Harz. Was den Zeitplan ins Wanken gebracht hat, und wann die Straße für den Verkehr geöffnet werden soll.

Sanierung in Wendefurth: Warum die Bauarbeiten an der B 81 länger dauern

Die B 81 bei Thales Ortsteil Wendefurth ist länger gesperrt als geplant.

Wendefurth/MZ/son. - Die umfangreichen Sanierungsarbeiten der B 81, die durch Thales Ortsteil Wendefurth führt, dauern länger als geplant: Das Projekt wird doch nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen. Seit dem Frühjahr 2025 wird die Bundesstraße zwischen der Kreuzung nach Hüttenrode und der Einmündung nach Rübeland saniert.