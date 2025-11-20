weather wolkig
  4. Prozess am Landgericht Dessau: Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung: Mann muss vier Jahre in Haft

Ein 29-jähriger Mann aus Dessau muss lange ins Gefängnis. Opfer seiner zwischen 2019 und 2020 begangenen Straftaten war seine damalige Partnerin.

Von Thomas Steinberg 20.11.2025, 12:08
Der Prozess fand vor dem Landgericht in Dessau statt.
Der Prozess fand vor dem Landgericht in Dessau statt.

Dessau/MZ. - Vier Jahre für Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung und andere Straftaten – das Landgericht Dessau hat das Urteil der Vorinstanz gegen einen 29-jährigen Dessauer bestätigt und dessen Berufung abgewiesen. Opfer seiner zwischen 2019 und 2020 begangenen Straftaten war seine damalige Partnerin.