Politikverdrossen? Dorfliebe-Tour zeigt in Jessens Schützenhaus, wie Dialog auf Augenhöhe funktioniert

Politik ohne Phrasen: Wie die Dorfliebe-Tour Vertrauen zurückgewinnen will (Kommentar)

Jessen/MZ - Der ehemalige Kabarettist Volker Pispers hat einmal gesagt, die Menschen sind nicht Politikverdrossen, sie seien Politikerverdrossen. Denn in der Regel läuft es so: Niemals eine Frage konkret beantworten, vom Thema ablenken, Standardsätze herumpalavern, jeden Fehler den politischen Gegnern in die Schuhe schieben.