weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Auftakt der fünften Jahreszeit: Inthronisierung im Haus Kühnau - Warum es beim MCC Prinzenpaare im Doppel gibt

Auftakt der fünften Jahreszeit Inthronisierung im Haus Kühnau - Warum es beim MCC Prinzenpaare im Doppel gibt

Im Haus Kühnau hat der Mitteldeutsche Carneval Club die Prinzenpaare der 51. Session verabschiedet und die Prinzenpaare der 52. Session willkommen geheißen. Warum es die im Doppel gibt und wann bei Veranstaltungen die Post abgeht.

20.11.2025, 15:00
Die Prinzenpaare der 52. Session: Prinz Michael III. und Prinzessin Nicole II, sowie Kinderprinz Coco I. und Kinderprinzessin Lena-Sophie I.
Die Prinzenpaare der 52. Session: Prinz Michael III. und Prinzessin Nicole II, sowie Kinderprinz Coco I. und Kinderprinzessin Lena-Sophie I. (Foto: MCC)

Dessau/MZ/HTH. - Der Mitteldeutsche Carneval Club (MCC) Dessau hat am Wochenende das Geheimnis gelüftet, wer die Prinzenpaare der 52. Session sind. Denn beim MCC ist es Tradition, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder ihr Prinzenpaar haben.