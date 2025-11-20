Auftakt der fünften Jahreszeit Inthronisierung im Haus Kühnau - Warum es beim MCC Prinzenpaare im Doppel gibt
Im Haus Kühnau hat der Mitteldeutsche Carneval Club die Prinzenpaare der 51. Session verabschiedet und die Prinzenpaare der 52. Session willkommen geheißen. Warum es die im Doppel gibt und wann bei Veranstaltungen die Post abgeht.
Dessau/MZ/HTH. - Der Mitteldeutsche Carneval Club (MCC) Dessau hat am Wochenende das Geheimnis gelüftet, wer die Prinzenpaare der 52. Session sind. Denn beim MCC ist es Tradition, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder ihr Prinzenpaar haben.