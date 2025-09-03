An dem denkmalgeschützten Haus Pölle 35 direkt am GutsMuths-Platz in Quedlinburg erfolgen Sanierungsarbeiten. Was dabei im Mittelpunkt steht, und was sich damit ändert.

Restaurierte Zier, neue Farbe: Gründerzeitbau in Quedlinburg erhält seine Pracht zurück

Quedlinburg/MZ. - Mit seinen drei Geschossen und dem Rundgiebel-Zwerchhaus auf dem Dach gehört es zu den stadtbildprägenden Gebäuden am heutigen GutsMuths-Platz in Quedlinburg: das Haus Pölle 35. Wie sich das Antlitz des 1898/99 gebauten Wohnhauses in den vergangenen Monaten verändert hat, lässt sich hinter dem noch stehenden Gerüst bereits erahnen.