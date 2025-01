Von Kinderfasching bis Festumzug: Auch in diesem Jahr wird in Quedlinburg Karneval gefeiert. Was wann und wo stattfinden soll.

Quedlinburg/MZ. - Das Motto ist Programm: „Spürt die Melodie, wir feiern wie noch nie“ ist die aktuelle Session des „Quedlinburger Carneval Verein“ (QCV) überschrieben. Es ist die 35., die die Quedlinburger Karnevalisten begehen – natürlich auch wieder mit Veranstaltungen.

Dazu gehören der Kinderfasching und die Prunksitzung. Alle kleinen Faschingsfreunde sind dabei am Sonntag, 23. Februar, in den Kaiserhof eingeladen; Veranstaltungsbeginn ist 14.30 Uhr. „Karten für den Kinderfasching gibt es ausschließlich an der Tageskasse“, erklärt QCV-Präsidentin Nadine Tyka-Koggel. Für die Prunksitzung, zu der am Samstag, 1. März, in den Kaiserhof eingeladen wird, gibt es Karten auch im Vorverkauf bei der Buchhandlung Pfeifer in Quedlinburg. Beginn der Prunksitzung ist um 19.11 Uhr.

Am Tag darauf, Sonntag, 2. März, findet dann der traditionelle Festumzug durch Quedlinburg statt, bei dem auch wieder Gastvereine dabei sein werden. „Die Einladungen sind verschickt“, berichtet die Präsidentin des QCV. Dieser hat in diesem Jahr wegen der Baustelle im Steinweg eine neue Streckenführung beim Landkreis beantragt. Diesem Antrag zufolge soll der Umzug um 14.11 Uhr am Carl-Ritter-Platz beginnen und von dort aus durch Heiligegeiststraße, Mummental und Klink zum Marktplatz führen. Einreihen werden sich in den Festumzug natürlich beispielsweise die Rolands- oder die Stiftsgarde sowie die Prinzenpaare des „Quedlinburger Carneval Verein“. Wobei die neuen die vorherigen Paare sind: Lars II. Roland der Stadt und Dani II. Mathilde vom Stift sowie das Kinderprinzenpaar Alex, das Rolandchen, und Carly, das Mathildchen. Mit dabei sein werden auch die befreundeten Carnevalsvereine aus Güntersberge und Thale sowie Schützenvereine. „Es können sich gern noch Vereine bei uns melden“, sagt Nadine Tyka-Koggel. Dafür genüge eine kurze Mail an [email protected].