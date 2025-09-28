weather wolkig
Wie schafft man ein Stadtprofil mit Strahlkraft? In Quedlinburg hat ein Ausschuss des Deutschen Städtetages Antworten gefunden. Für die Gäste war das inspirierend, für Quedlinburg eine Chance, bundesweit noch bekannter zu werden.

Von Petra Korn 28.09.2025, 08:50
Blick auf Quedlinburg. In der Stadt hat jetzt ein Ausschuss des Deutschen Städtetages getagt. Foto: imago/Westend61

Quedlinburg/MZ. - Wie präsentieren sich Städte, wie können sie Profil entwickeln, ein Alleinstellungsmerkmal? „Das ist in Quedlinburg sensationell zu sehen“, sagt Christine Wilcken, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages.