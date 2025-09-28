Ausschuss des Deutschen Städtetages zu Gast Quedlinburg zeigt Strahlkraft: Was Vertreter anderer Städte begeistert

Wie schafft man ein Stadtprofil mit Strahlkraft? In Quedlinburg hat ein Ausschuss des Deutschen Städtetages Antworten gefunden. Für die Gäste war das inspirierend, für Quedlinburg eine Chance, bundesweit noch bekannter zu werden.