Ausschuss des Deutschen Städtetages zu Gast Quedlinburg zeigt Strahlkraft: Was Vertreter anderer Städte begeistert
Wie schafft man ein Stadtprofil mit Strahlkraft? In Quedlinburg hat ein Ausschuss des Deutschen Städtetages Antworten gefunden. Für die Gäste war das inspirierend, für Quedlinburg eine Chance, bundesweit noch bekannter zu werden.
28.09.2025, 08:50
Quedlinburg/MZ. - Wie präsentieren sich Städte, wie können sie Profil entwickeln, ein Alleinstellungsmerkmal? „Das ist in Quedlinburg sensationell zu sehen“, sagt Christine Wilcken, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages.