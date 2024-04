Seinen Titel als trockenster Ort des Jahres in Deutschland hat Quedlinburg 2023 verloren. Wer der Nachfolger ist und wie der Wetterstart 2024 in der Harz-Stadt ausfiel.

Die Stiftskirche in Quedlinburg im Gegenlicht - im Januar war die Welterbestadt im Harz trockenster Ort Deutschlands.

Quedlinburg/MZ. - Nirgendwo in Deutschland war es im Januar trockener als in Quedlinburg. In der Welterbestadt fielen mit 21,4 Litern pro Quadratmetern 95 Prozent des vieljährigen Monatsmittelwerts beim Niederschlag, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.